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هل سألت نفسك يوماً.. من أين أتت الإيموجي؟

المصدر: العربية.نت
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شاهد فيديو #العربية_نت عن #الإيموجي.. من أين أتت؟ ومتى ظهرت؟ ومن مبتكرها؟ فضلا عن معلومات أخرى شيقة عن هذه الصور الرمزية.

كلمات دالّة

#العربية نت, #الإيموجي

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