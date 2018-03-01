هل سألت نفسك يوماً.. من أين أتت الإيموجي؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:43 - GMT 07:43 تارخ النشر: الخميس 13 جمادي الثاني 1439 هـ - 01 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل سألت نفسك يوماً.. من أين أتت الإيموجي؟ PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو #العربية_نت عن #الإيموجي.. من أين أتت؟ ومتى ظهرت؟ ومن مبتكرها؟ فضلا عن معلومات أخرى شيقة عن هذه الصور الرمزية. كلمات دالّة #العربية نت, #الإيموجي