نيويورك.. 180 ألف دولار لـ3 نساء أجبرن على خلع حجابهن

وافقت مدينة نيويورك على دفع 180 ألف دولار إلى 3 نساء أجبرهن شرطيون على خلع حجابهن لالتقاط صورة لبطاقة هوية قضائية، حسب ما أعلن مسؤولون، الأربعاء.

وقالت محاميتهن، تهاني عبوشي، إن كل سيدة ستحصل على 60 ألف دولار بعد اتفاق تم التوصل إليه في بداية الأسبوع أمام محكمة فيدرالية في بروكلين حيث أوقفت النساء الثلاث.

وصرّحت عبوشي: "إنها خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرة إلى "الجهد المشترك" الذي بُذل لتحسين "دليل إجراءات" الشرطة.

وأوضحت متحدثة باسم الجهاز القضائي في مدينة نيويورك، أن "تسوية هذه القضايا كانت لصالح كل الأطراف المعنية".

وتم توقيف إحدى النساء الثلاث في 2012، فيما أوقفت الاثنتان الأخريان عام 2015، وتقدمت النساء الثلاث بشكوى ضد البلدية والشرطة في نيويورك.

ومذاك، تلقى الشرطيون في نيويورك تعليمات جديدة تسمح للموقوفات اللواتي يضعن غطاء دينيا على رؤوسهن بالذهاب الى غرفة منفصلة لالتقاط صورة لهن من قبل شرطية.