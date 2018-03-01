شاهد.. "شبيه زيدان" في أزمة عاطفية حلها في إسبانيا

يقال "يخلق من الشبه 40"، وقد ينطبق هذا المثل على الثلاثيني عبد المالك ابن #ولاية_مسيلة_الجزائرية، الذي يشبه إلى حد ما الفرنسي ذا الأصول الجزائرية #زين_الدين_زيدان مدرب #ريال_مدريد الإسباني.

ولم يكن عبد المالك يفكّر يوماً أن يكون شبيهاً كما يعتبره الكثيرون لأحد نجوم كرة القدم العالميين، لكن يبدو أن الأمر فرض نفسه عليه، ليروق له فيما بعد ويستثمر فيه، لاسيما بعد أن أكدت له عائلته وأصدقاؤه وكل من يقابله أنه يشبه زيدان في ملامح وجهه وطوله، وزاد هذا الشبه حين اعتاد على ارتداء قميص فريقه.

شهرة عبد المالك أو "زيزو" كما يفضل البعض تسميته التي استمدها من مدرب الريال، جعلته محط اهتمام العديد من وسائل الإعلام، وآخر ظهور له كان من خلال برنامج بقناة "النهار" الجزائرية، تطرق إلى جوانب من حياته الشخصية، والصعوبات التي قال إنه يعاني منها، وفي مقدمتها عدم تمكنه من الحصول على التأشيرة الإسبانية للالتحاق بزوجته المغربية "رقية" المقيمة بإسبانيا، التي تعرف إليها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ومن جهته، رد الداعية الجزائري المعروف باسم #الشيخ_شمس_الدين على أقوال #شبيه_زيدان، أنه يجب أن يقوم برقية شرعية للتخلص من شبح اللاعب زين الدين زيدان. وعليه أن يعود إلى حياته العادية دون الارتباط الكبير وتقمص شخصية المشاهير.