تخيل كم شخصاً سيحضرون حفل الأمير هاري وماركل

يفتح #الأمير_هاري وخطيبته #ميغان_ماركل أبواب #قلعة_ويندسور في زفافهما المرتقب في شهر مايو/ أيار أمام 2640 شخصا من كل مجالات الحياة للاحتفال بيومهما الكبير، وفقا لما أعلنه قصر كنسينغتون، الجمعة.

الضيوف الذين سيأتون من كافة أنحاء المملكة المتحدة سيتمكنون من رؤية العروس والعريس يصلان، وسيكونون في موقع رئيسي يخولهم رؤية موكب عربة الزوجين بعد مراسم 19 مايو/ أيار.

لا يتضمن العدد أولئك المدعوين للمراسم في #كنيسة_سانت_جورج في القلعة، التي تضم 800 مقعد.

وقال القصر في بيان "الأمير هاري والسيدة ميغان ماركل قالا إنهما يريدان أن يسمح يوم زفافهما لأفراد من العامة بأن يكونوا جزءا من الاحتفالات أيضا.

هذا الزفاف، مثل كل حفلات #الزفاف، سيكون وقتا مليئا بالفرح والمتعة وسيعكس شخصيات وقيم العروس والعريس".

نحو 1200 من المدعوين سيكونون من العامة. وحوالي 200 من المدعوين سيمثلون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأخرى التي يدعمها الزوجان، فضلا عن تلاميذ مدارس محلية وسكان من #ويندسور وأعضاء من العائلة المالكة للتوازن.

يتزوج هاري وماركل، وهي ممثلة أميركية، ظهرا في كنيسة سانت جورج، الكنيسة المبنية منذ القرن الخامس عشر على أرض قلعة ويندسور التي لطالما وقع عليها الاختيار للمناسبات الملكية.

وقال الزوجان إنهما "ممتنان للغاية" للكثير من الأمنيات الطيبة التي تلقياها كما يريدان من العامة الانضمام للاستمتاع بيومهما الخاص.