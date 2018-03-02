الجيش البريطاني يخوض معركة "غير تقليدية"

يجري نشر أفراد من #الجيش_البريطاني في وسط وغرب إنجلترا الجمعة للمساعدة في نقل عمال مستشفيات إلى وظائفهم وإنقاذ أشخاص من مركبات عالقة في الثلوج حيث تجتاح البلاد موجة صقيع غير عادية.

موجة الصقيع أحدثت فوضى في وسائل النقل في أنحاء البلاد، حيث ألغيت مئات الرحلات الجوية في #مطار_هيثرو أكبر موانئ الملاحة الجوية في أوروبا. وتعطلت القطارات وتقطعت السبل بالركاب في أجواء شديدة البرودة لساعات.

وقال وزير النقل كريس غرايلينغ "هذا طقس غير معتاد على الإطلاق.. إنه شيء يحدث بندرة شديدة في هذا البلد".

ونشرت شرطة اسكتلندا صورة عبر تويتر لسيارة دورية بجوار تل جليدي بارتفاع سيارة تقريباً كي توضح للسائقين سبب ضرورة بقائهم في منازلهم، وأضاف المنشور "من فضلكم تجنبوا هذه المنطقة".

وأرسل الجيش 20 جندياً و10 مركبات دفع رباعي إلى شروبشير، وأرسلت قوات المارينز الملكية معدات إلى ديفون وكورنوول بعد أن طلبت الشرطة المساعدة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "هناك ثلاث فرق بريطانية على أهبة الاستعداد القصوى للاستجابة للطوارئ البريطانية بما في ذلك دعم السلطات المحلية".

وتوقف قطار كان متجها من محطة ووترلو في #لندن إلى وايموث خارج نيو ميلتون، ما أدى إلى تقطع السبل بسائقي السيارات لساعات.

انقطع التيار الكهربي عن آلاف المنازل مع بقاء درجات الحرارة دون الصفر مصحوبة برياح قوية.

وغرد مطار هيثرو عبر تويتر الجمعة أنه يعمل مع شركات #الطيران لدعم جدول الرحلات "لتوفير المزيد من اليقين بشأن الرحلات المغادرة" في ظل توقع الظروف الجوية المتطرفة في أنحاء بريطانيا وأوروبا.

أكثر من 350 رحلة جوية ألغيت، كما أعلنت مطارات غيت ويك ولندن سيتي وإدنبرة وغلاسغو عن إلغاء رحلات.