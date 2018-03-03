شاهد الجميع ينتظر المصير المؤلم..ونجت السيارة من القطار

أظهر فيديو سجلته كاميرا مثبتة داخل شاحنة، كانت تنتظر مرور القطار في بلدة #بوياركا في منطقة #كييف أوبلاست بأوكرانيا لحظات انتظر فيها المارة المصير المؤلم لصدم قطار مسرع سيارة على #المزلقان.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع الفيديو الذي يحبس الأنفاس، للسيارة وهي تنجو بأعجوبة من حادث الدهس المرعب.

وتظهر لقطات الفيديو #سيارة مرسيدس سوداء عالقة على المعبر، بعدما تجاهلت الضوء الأحمر وعلقت بين حاجزين، في وقت كان القطار قادما بسرعة جنونية.

وكان السائق يبحث عن مخرج بعدما حوصر وسط الحواجز من أمامه وخلفه قبل أن يلمحه أحد موظفي #السكك_الحديدية فتدخل بسرعة حيث ركض إلى جهة الحاجز ورفعه، لتتمكن بعد ذلك السيارة من اجتياز المعبر.

وتحقق الشرطة في الحادث، حيث من المنتظر أن توجه لصاحب السيارة تهمة تعريض حياته وحياة المسافرين على متن القطار، للخطر.