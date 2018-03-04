العربية.نت اليوم..بطلة ماراثون السعودية وفوبيا أم كلثوم

عرضت فقرة "العربية.نت اليوم"، الأحد، مجموعة من الأخبار المنوعة من تقديم الزميلة، هبة فارس، ضمن برنامج صباح العربية.

البداية مع السعودية ومزنة نصار الفائزة بـ"ماراثون الفتيات" التي حققت المركز الأول وما هو حلمها؟

من صفحة فن، الفوبيا التي جمعت أم كلثوم وطلال مداح هي أول دقائق على المسرح.

وإلى إيران، ففي ظل استمرار تدخل طهران العسكري في #سوريا إيران تؤسس كلية "للمذاهب" في دمشق.

ومن صفحة علم، صحاري سلطنة عُمان تختصر الطريق لكوكب المريخ.

ومن صفحة الصحة، عرضنا العوامل التي تعرض قلب المرأة للخطر أكثر من الرجل.