النائب العام السوادني يطالب بإعدام مغتصب أطفال

طالب النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد، الأحد، بتوقيع عقوبة الإعدام بحق متهم بارتكاب جريمة #اغتصاب عدد من الأطفال، ليكون عظة وعبرة لغيره؛ واعتبر أن تطبيق العقوبة يحقق منفعة عامة، ويشفي صدور أولياء الضحايا.

وجاء ذلك أثناء تقديم النائب العام، خطبة الادعاء الافتتاحية أمام محكمة الطفل بمدينة #أم_درمان غرب العاصمة #الخرطوم، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وقال النائب العام: "كيف يعود هذا المتهم إلى المجتمع مرة أخرى، بعد أن أهان الطفولة ودمر آمال هذه الأسرة في مستقبل أطفالهم".

وأوضح أن التحريات مع المتهم بينت أنه لا يملك أي قدرة للتحكم في تصرفاته الغريزية، ولا يستوعب ويدرك بأنه خطر على المجتمع.

وحذر النائب العام من أن هذه الجرائم تتسبب في العديد من الصدمات والاضطرابات الجسدية والعاطفية للأطفال.

وفي ديسمبر/كانون الأول، الماضي، أثارت قضية تعرّض 3 أطفال للاغتصاب ردود أفعال غاضبة، وصارت قضية رأي عام، عقب نقل وسائل إعلام محلية، لحديث المواطن السوداني، الذي تعرّض أطفاله الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، (ولدان وبنت) إلى اغتصاب من قبل شاب ثلاثيني يعمل تاجرًا بالحي الذي يقطنه في مدينة أم درمان.