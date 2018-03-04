بالصورة.. لوحة الموناليزا الشهيرة تتحول إلى "سنو ليزا"

استغل فنان موجة الثلوج في أوروبا هذه الأيام، ليرسم لوحة على الثلج للموناليزا مطلقاً عليها اسم "سنو- ليزا"، وهي شبيهة إلى حد كبير بالموناليزا الشهيرة، إلا أن الاختلاف أنها من الثلج الذي سوف يذوب بعد حين.

وقد اشتهر الفنان الرسام، المدعو ناثان ويبورن بريطاني من مواليد 1989، في مجال رسومات البوب الشعبية، لاسيما لمشاهير الشخصيات الفنية والموسيقية.

وعمد خلال موجة الثلوج الأخيرة إلى رسم العديد من الشخصيات، منها الممثلة الأميركية إيدينا مينزيل، كذلك شخصية جون سو الخيالية التي ظهرت في المسلسل التلفزيوني الفانتازي الشهير "صراع العروش".

وقد أبدع في تلك اللوحات الثلجية التي عمل عليها قريباً من منزله في كارديف عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة.

إلى ذلك، استخدم فرشاة لإزالة الثلوج الزائدة وإظهار الطبقة التحتية من الأرض لصناعة الخيوط والظلال التي تعكس الشخصية.

وفي هذا السياق، قال ويبورن إنه كاد يتجمد وهو ينشئ هذه القطع الفنية، لكنه علق قائلاً: "إن على الفنان أن يعاني من أجل فنه".

وعلى الرغم من أن تلك الصور لن تبقى طويلاً بالقرب من بحيرة روث بارك، لكن سيشاهدها عدد من الناس، وستخلد تجربته الشخصية الفنية، قبل أن تذوب.

يذكر أن حجم لوحة الموناليز الثلجية (سنوا ليزا) بلغ 83.8 سنتمتراً طولاً وبعرض 59.4 سنتمترا.

وكان الفنان نفسه قد أثار الجدل سابقاً عندما رسم يسوع المسيح في لوحة استخدم فيها النقانق.