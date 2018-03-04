بريطانيا تمدد ساعات المقاهي عشية زواج هاري وماركل

أعلنت #الحكومة_البريطانية، الأحد، أن المقاهي والحانات يمكنها أن تقفل أبوابها في وقت متأخر أحتفالا بزواج #الأمير_هاري حفيد #الملكة_إليزابيث.

وقال وزير الداخلية البريطاني، أمبير رود، في بيان إن "الزواج الملكي هو مناسبة ليجتمع الناس ويحتفلوا بهذا الحدث السعيد التاريخي للعائلة المالكة وللأمّة".

واتخذ القرار بعد مشاورات عامة استمرت 4 أسابيع، وهو يقضي بالسماح للمقاهي والحانات التي تقفل أبوابها عادة عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أن تبقى حتى الواحدة بعد منتصف الليل، في يوم العرس وعشيّته.

وسيقام #حفل_زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية #ميغن_ماركل يوم 19 أيار/مايو المقبل في #قصر_ويندسور.

وأضاف وزير الداخلية: "من الواضح أن الناس يؤيّدون إتاحة مزيد من الوقت ليحتفلوا بزواج الأمير هاري وماركل".

وتقام في اليوم نفسه المباراة النهائية لبطولة إنكلترا في كرة القدم، لكن الوزير لم يتوقّع أن يتسبب ذلك بفوضى.

وأكد وزير الداخلية أن تمديد أوقات عمل المقاهي والحانات لمناسبات وطنية تزامنت مع مباريات كرة قدم لم يؤد "لمزيد من الفوضى"، ضاربا مثلا على ذلك التمديد الذي أقر لمناسبة العيد التسعين للملكة بالتزامن مع مباريات لفرق بريطانية في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم في العام 2016.