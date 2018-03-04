أخيرا..عاملة الفلبين المقتولة بالكويت إلى مرقدها الأخير

بعد تعذيبها على يد مخدوميها الزوج اللبناني وزوجته السورية في #الكويت، وإخفاء جثتها في "فريزر" لنحو عامين، وإعادة بقاياها من #الكويت إلى مانيلا، دُفنت العاملة الفلبينية المقتولة في الكويت، #جوانا_ديمافيليس، السبت، أخيرا في مقبرة بمسقط رأسها.

وشارك حوالي 2000 شخص في القداس الذي أقيم للعاملة الراحلة، وكذلك في الموكب الذي رافق نعشها إلى مرقده الأخير. وارتدى المشاركون قمصانا بيضاء مكتوب عليها "العدالة لجوانا".

ودفنت العاملة الفلبينية في مقبرة جزيرة العذراء في بلدية سارة بإقليم إيلويلو، نقلا عن مواقع فلبينية محلية. وتحملت السلطات الفلبينية كافة تكاليف الجنازة.

ومن بين الذين شاركوا في جنازة ديمافيليس، وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو، ورئيس إدارة رعاية العاملين بالخارج، هانز كاكداك.

وفى مقابلة مع موقع "إنكواير" الفلبيني، قال وزير العمل الفلبيني إن أسرة العاملة الراحلة يمكن أن تحضر جلسة الاستماع في الكويت للقضية المرفوعة ضد اللبناني نادر عصام عساف، وزوجته السورية منى حسون، لتعذيب وقتل ديمافيليس.

وعساف معتقل في بيروت، وزوجته قيد التحفظ في #سوريا التي كانت قد اعتقلت الاثنين، وسلمت الزوج إلى #لبنان.

وقال الوزير الفلبيني إن نفقات نقل الأسرة لحضور جلسات المحاكمة في الكويت سوف تتحملها الحكومة الفلبينية.

وأعلن الوزير أن الحكومة ستفي بوعدها باسترداد أرض الأسرة التي تم رهنها، وهو أحد الأسباب التي دفعت ديمافيليس إلى السفر للعمل بالخارج.