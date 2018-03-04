شاهد.. معركة شرسة بعدما تحرش نمر بـ"دبة" وشبلها

سجلت كاميرا معركة حامية بين نمر غاضب ودبة لا يقل عنه غضباً، في #فيديو مدهش، وذلك بمنتزه تادوبا الوطني بولاية ماهاراشترا الهندية يوم الأربعاء الماضي.

وفي إحدى اللحظات كان النمر قد سمّر #الدبة السوداء على الأرض، وشدّ بإحكام حول رقبة خصمه.

ويبدو أن النمر كان هو الكاسب في المعركة، قبل أن تقلب الدبة السوداء الوضع لصالحها بالهجوم على الخصم رافعة ساقيه الخلفيتين.

وقال اكشاي كومار، كبير المحللين الطبيعيين في منظمة بامبو فوريست سفاري إن عمر النمر 7 سنوات، وهو ذكر مهيمن في الحديقة وقد تحرش بالدبة وشبلها.

وقد عملت الدبة على حماية شبلها الذي لا يظهر في الفيديو، وهذا السبب الرئيسي للمعاركة، وقد هرب أثناء #الهجوم وبداية التعارك.

وفي نهاية الحرب يبدو أن الاثنين تعبا، ما دعا كلا منهما لأن يأخذ طريقه وهو خائر العزيمة دون فائز حقيقي في المعركة.

لكن بعض المعلقين قالوا إن الفائز هو الدبة التي استطاعت حماية شبلها من النمر الذي كان قد بدأ الهجوم.

وقد انتشر الفيديو بشكل غير عادي في وسائل التواصل الاجتماعي في #الهند.

ولاشك أن الطرفين أصيبا بجروح في المعركة لكن حياتهما غير مهددة، ما يعني أن معركة أخرى قادمة بين الطرفين.