فيديو.. تزوير ببرلمان إثيوبيا أم خطأ في احتساب الأصوات؟

أظهر تسجيل مصور للجلسة البرلمانية التي جرى التصويت خلالها على إقرار حالة الطوارئ في #إثيوبيا أن الرواية الرسمية لعدد أصوات الموافقين تتناقض مع التسجيل الذي نشر على الإنترنت، لكن مسؤولين من الحكومة قالوا إن التباين نجم عن خطأ.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية التي تديرها الدولة الجمعة أن 395 نائبا صوتوا لصالح فرض الطوارئ لتحصل #الحكومة_الإثيوبية بذلك على أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار حالة الطوارئ التي تحظر الاحتجاجات وتقيد نشر المواد التي قد تنطوي على تحريض على العنف.

وأظهر التسجيل الذي نشره موقع "أديس ستاندرد الإلكتروني" الخاص رئيس #البرلمان_الإثيوبي عبد الله جيميدا وهو يذكر في نهاية الجلسة أن 346 عضوا صوتوا لصالح القرار.

كما بدا من خلال التسجيل أنه أخطأ في الحساب عندما ذكر أن أغلبية الثلثين للعدد البالغ 539 عضوا هي 339 عضوا.

وسيكون تصويت 346 عضوا لصالح القرار دون العدد اللازم إذا جرى احتساب نسبة الثلثين من إجمالي عدد مقاعد البرلمان وليس عدد النواب الذين حضروا الجلسة. ولا يوضح الدستور كيفية احتساب أغلبية لثلثين. وأثار التباين اتهامات من المعارضة بالتزوير.