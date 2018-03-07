القبض على شاب تسلل إلى منزل الفنان عادل إمام

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على شاب حاول التسلل إلى منزل الفنان المصري #عادل_إمام .

وتلقى العميد خالد كامل مأمور قسم #كرداسة بلاغاً يفيد بضبط شاب تسلل إلى داخل فيلا الفنان عادل إمام بالمنصورية، وعلى الفور تم إرسال قوة أمنية حيث تبين أن أفراد أمن الفيلا ألقوا القبض عليه فور تسلقه سورها ونجاحه في التسلل إلى داخل الفيلا.

وكشفت التحقيقات أن الشاب حاول مقابلة الفنان للحصول على مساعدة مالية منه، ولكنه قوبل برفض من أفراد الأمن المكلفين بحراسة الفيلا، فاضطر لتسلّق السور والقفز داخل الفيلا، إلا أن حراسها تمكنوا من الإمساك به وتسليمه لأجهزة الأمن.