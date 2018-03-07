رسالة آينشتاين لفتاة "نام تحت قدميها".. بـ6100 دولار!

بيعت رسالة كتبها ألبرت #آينشتاين إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته في مزاد، الثلاثاء، ومعها رسائل أخرى تركها الفيزيائي الشهير.

وجاء في الرسالة التي كتبها بالألمانية ووقع عليها وتحمل تاريخ تشرين الأول/أكتوبر 1921 قال آينشتاين "إلى الباحثة العلمية التي نمت تحت قدميها، وجلست لمدة يومين كاملين كتذكار حميم". وبيعت الرسالة مقابل 6100 دولار في مزاد دار وينرز للمزادات والمعارض في القدس.

وقالت الدار إن آينشتاين الذي كان يبلغ من العمر وقتها 42 عاماً وفاز بعدها بفترة قصيرة بجائزة نوبل كتب الرسالة إلى إليزابيتا بيتشيني، طالبة الكيمياء التي تصغره بواحد وعشرين عاماً، وكانت تعيش في الطابق التالي لشقة شقيقته ماجا في فلورنسا.

وكتبت الدار على موقعها أنه خلال زيارة إلى المدينة "كان آينشتاين مهتماً بشدة بمقابلة الفتاة لكنها كانت انطوائية وشديدة الخجل لدرجة تعذر معها أن تقابل شخصاً شهيراً".

وبيع أيضاً في المزاد، الثلاثاء، رسالة بتاريخ 1928 قالت الدار إن آينشتاين لخص فيها أفكاره عن "المرحلة الثالثة لنظرية النسبية".

كما بيعت رسالة تشجيع كتبها آينشتاين بالإنجليزية عام 1946 إلى أميركي شارك في الحرب العالمية الثانية وتطلع أن يصبح عالماً. وسجلت الرسالة 6100 دولار أيضاً.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي باعت الدار رسالة أخرى لآينشتاين لخص فيها مفهومه عن السعادة عام 1922، بعدما علم بفوزه بـ #جائزة_نوبل وسجلت 1.3 مليون دولار.