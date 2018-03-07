ما قصة سعودي طلب فاشينيستا سودانية للزواج بالملايين؟

من مواقع التواصل للعالم خرجت الفتاة السودانية #آلاء_المبارك الشهيرة بـ #لوشي وعبر نشر صور شخصية ونصائح للفتيات تتعلق بالماكياج والمظهر أصبحت حديث الناس وحظيت بشهرة واهتمام في الآونة الأخيرة.

الشابة التي ساهمت الإعلانات في دخولها مجال الإعلام كمقدمة برامج، أكدت أنها لن تتزوج إلا من الجنسية السودانية بعد أنباء عن #عرض_زواج تقدم به سعودي فاق الـ 25 مليون دولار، وهو ما شكك فيه كثيرون.

برنامج "تفاعلكم" استضاف الإعلامية وأشهر ناشطة سودانية آلاء المبارك لتسليط الضوء عليها وعلى حقيقة موضوع #طلب_الزواج الذي تقدم به لها سعودي حسب ما انتشر، وهو ما يكشفه الفيديو المرفق.