لا ازدحام بعد اليوم بين الشارقة ودبي!

أعلن وزير تطوير البنية التحتية في #الإمارات عبدالله بلحيف النعيمي أن الازدحام المروري الخانق بين إمارتي #الشارقة ودبي سينتهي في شهر آب/ أغسطس، وذلك بعد بدء تشغيل مشروع تقاطع جسر البديع، الذي بلغت نسبة إنجازه حتى الآن 70%.

ولفت الوزير إلى أن هناك 4 كيلومترات بين الإمارتين تكون ذروة الازدحام فيها، واعتبر أن طريق #الإمارات العابر يمثل حلاً ناجعاً، خاصة أنه سيصبح حراً من دون توقف للشاحنات التي تسبب الازدحام لارتباطها بمواعيد تحرك لها، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وأضاف الوزير أن #الحكومة تدرس إنجاز محور رابع بحلول عام 2030 ينضم إلى طريق الاتحاد، وشارع محمد بن زايد، والإمارات العابر.

وأكد أن هذه الخطوات هي أكثر ما يمكن عمله حالياً لمواجهة الزحمة المرورية بين بعض الإمارات، وتعزيز الانسيابية على طرقها.

طريق حر

وأفاد الوزير أن طريق الإمارات العابر سيكون حراً من دون توقف للشاحنات، التي تسير عليه بمعدلات كبيرة، وأنه سيتم إيجاد حاضنات على جانبي الطريق بالاتجاهين تستوعب الشاحنات بعيداً عن حرم الطريق، مما سيعمل على زيادة انسيابية الطريق، وبالتالي تقل الاختناقات المرورية على بعض المحاور.