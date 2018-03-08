عاملات نسيج وخبز ورد وراء "اليوم العالمي للمرأة"

انشغل الناس اليوم 8 مارس في #وسائل_التواصل الاجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة #اليوم_العالمي_للمرأة، وكثيرون ربما لا يعرفون قصة هذا اليوم، من أين جاءت بالضبط؟

ويأتي الاحتفال هذه السنة تحت شعار "الضغط من أجل التقدم" #PressforProgress بعد أن كشفت أجندة دافوس 2017 أن الوقت الآن هو المناسب منذ 200 سنة لإحراز تقدم كبير في حقوق المرأة، خاصة بعد انفجار مسألة التحرش بالنساء في العام الماضي التي شغلت الرأي العام الغربي.

زاوية تاريخية

تاريخياً، تعود هذه الذكرى إلى قبل 109 سنة في 8 مارس 1909م بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة، فيما عرف باليوم القومي الأميركي للمرأة.

والسبب أن هذا اليوم تم اختياره كتذكير بإضراب عاملات صناعة الملابس بمدينة نيويورك، اللائي تظاهرن تنديداً بظروف العمل القاسية.

وتعود القصة إلى أنه في سنة 1856م كانت قد خرجت آلاف النساء في احتجاج واسع بنيويورك على الظروف القاسية وغير الإنسانية في العمل، وقد تم تفريق المتظاهرات من قبل رجال الشرطة. لكن ذلك اليوم لم يُنسَ، بل رسم في التاريخ أثراً ملموساً من خلال الضغط على المسؤولين والسياسيين، إلى التفكير الجاد في حل مشاكل المرأة العاملة في البلاد.

الخبر والورد

وقبل عام من تثبيت يوم المرأة في 1909، كان يوم 8 مارس 1908 قد شهد تظاهرات سلمية لعاملات النسيج من جديد، اللائي عدن بالآلاف فيما عرف بحركة "الخبز والورد"، حيث حملن الخبز الجاف والورود كرمزيات في المظاهرات.

ورمزت الورود إلى الحب والتعاطف والمساواة، أما الخبز فكان يرمز إلى حق العمل والمساواة فيه، في حركة مثلت شعلة للكفاح النسوي الأميركي لمقاومة بيئة العمل الظالمة والمطالبة بظروف أفضل ومساواة مع الرجال في ظروف العمل.

بعدها توسعت هذه الحركة لتصل إلى #أوروبا إلى أن تم تبنيها كيوم على الصعيد العالمي، وذلك باعتماد الأمم المتحدة في عام 1977.

الأفق المستقبلي

يرى خبراء دافوس أن الفجوة بين الرجال والنساء في العالم لا يمكن سدها تماما، إلا بحلول عام 2186م، حيث تستمر المرأة في الكفاح والنضال لأجل حقوقها.

وحالياً، فإن 50% فقط من النساء في سن العمل يجدن الفرص في مقابل 76 % للرجال من هم في سن العمل، إضافة إلى المشاكل الأخرى مثل ضعف الأجور وغياب العديد من الحقوق.