وظيفة الأحلام.. أكثر من مليوني دولار في "4 أيام" فقط!

من منا لا يحلم بمبلغ خيالي مقابل قيامه بوظيفة "بسيطة" بالنسبة لقدراته، وتدخل ضمن اختصاصه المهني؟ إلا أن ذلك قلّما يحصل في عالم "الوظائف العادية"، لكنه حصل مع أحد مدربي كرة القدم المشهورين.

فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، جوزيه مورينيو، بتحليل مباريات كأس العالم لكرة القدم، المقررة إقامتها في روسيا في صيف هذا العام، عبر إحدى القنوات التلفزيونية الروسية.

وذكرت وسائل إعلام متعددة، قبل يومين أن المدرب البرتغالي سيقوم بتحليل مباريات مونديال روسيا لمدة 4 أيام عبر قناة روسية شهيرة مقابل مبلغ مالي ضخم يُقدر بمليوني يورو.

وسيكون مورينيو على ما يبدو ضيف حلقات تحليل مباراة الافتتاح، وكذلك اللقاء النهائي للمونديال فقط، ولن يكون عليه السفر للأراضي الروسية، بل يمكنه الظهور عبر الأقمار الصناعية!