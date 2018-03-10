شاهد بوتين يستعرض.. "ملاعباً" رئيس الفيفا

لا يمل الرئيس الروسي فلاديمير #بوتين الاستعراض والتباهي بمهاراته الرياضية، وحتى عضلاته المفتولة.

وفي آخر "نهفاته" تلك، ظهوره قبل أيام قليلة في فيديو دعائي لكأس العالم لكرة القدم الذي يقام في روسيا، ويبدأ بعد 90 يوماً.

فقد ظهر بوتين، مستعرضاً مهاراته في كرة القدم في فيديو ترويجي لـ"الفيفا"، تم تسجيله من قبل الهيئة الحاكمة.

وراح بوتين يركل الكرة بخفة مظهراً بعض المهارات من تسديدة الرأس وغيرها، مقابل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو.

يذكر أن البطولة تبدأ يوم 14 يونيو/حزيران وستستمر حتى 15 يوليو/تموز مع 12 ملعبا في 11 مدينة على استعداد لاستضافة المباريات.