الطفل الثالث وراء اعتذار ميسي عن مباراة برشلونة

اعتذر نجم #برشلونة #ليونيل_ميسي عن المشاركة في إحدى مباريات ناديه، السبت، بعد أن رزق بطفل ثالث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسبانية.

وأعلن نادي برشلونة، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، السبت، أن نجمه الأرجنتيني ميسي لن يشارك في مباراته في البطولة المحلية، السبت، لأسباب شخصية، في حين ذكرت تقارير إعلامية محلية أن السبب هو زوجته التي وضعت طفلا ثالثا.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "في تعديل متأخر على تشكيلة برشلونة، انسحب ميسي من التشكيلة لأسباب شخصية، وحلّ ييري مينا محله".

في حين أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن زوجة ميسي، أنتونيلا، وضعت طفلهما الثالث، الذي أطلق عليه اسم #سيرو، السبت، بعد أن سبق للزوجين الإعلان في أكتوبر عن انتظارهما هذا الحدث.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يكون فيها ميسي متصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 24 هدفا ضمن تشكيلة البداية في الدوري هذا الموسم بعد أن شارك أساسيا من البداية في 26 من 27 مباراة لفريقه، بينما شارك بديلا لأحد زملائه أمام إسبانيول في الرابع من فبراير/شباط الماضي.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق ثماني نقاط على أتليتيكو مدريد أقرب الملاحقين.