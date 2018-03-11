جريمة غامضة.. موديل تسقط من شرفة ثري في برج بماليزيا

تكشّفت تدريجيا هذا الأسبوع ملامح الجريمة الغامضة التي وقعت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما لقيت #عارضة_أزياء هولندية مصرعها بعد أن سقطت من شرفة على ارتفاع 20 طابقا في برج في ماليزيا، أثناء حضورها حفلا في شقة رجل أعمال أميركي وزوجته.

وكشف المحقق البريطاني البارز، مارك ويليامز توماس، الذي عهدت إليه أسرة الفتاة الضحية بالقضية، في تقريره، الجمعة، أن الواقعة ليست انتحارا أو فقدا للاتزان، ولكن الموديل تعرضت لضربات عنيفة في مؤخرة الرأس قبل سقوطها من الشرفة، والأغلب أن تكون ألقيت من البرج بعد وفاتها.

وعثر على جثة #إيفانا_سميت (19 عاما) عارية في شرفة بالطابق السادس من البرج عقب سقوطها من شقة رجل الأعمال الأميركي الذي يعمل في تجارة العملات الرقمية، بالطابق العشرين من البرج.

وأوضحت التحريات أن عارضة الأزياء كانت تشارك في حفل بشقة الأميركي ألكسندر جونسون (45 عاما) وزوجته لونا.

وحسب طبيب هولندي مختص أجرى فحوصاً على جثة العارضة التي لقيت مصرعها يوم 7 ديسمبر ولا تزال قضيتها معلقة، فقد ثبت وجود إصابات عنيفة في مؤخرة الرأس يرجح أنها تسببت في وفاتها أو على الأقل فقدانها الوعي قبل التخلص منها.

ولاحظ الطبيب أن الضحية نزفت كميات كبيرة من الدماء بسبب جروح مؤخرة الرأس.

ورجح الطبيب الهولندي أن الإصابات الموجودة في مؤخرة الرأس مختلفة عن تلك الناجمة عن السقوط أو الارتطام بجدران البرج.

وكشف فحص الجثة أيضا عن وجود كدمات على ذراعيها، ومستوى عالٍ من الكحول في دمها، فضلاً عن عقار مخدر آخر يحتوي عل مادة الأمفيتامين.

وكان رجال شرطة في #ماليزيا قد ذكروا أن مصرع سميت، التي كانت تشق طريقها بنجاح في عالم الأزياء، كان بسبب تعاطي المخدرات.

وقضت عارضة الأزياء ليلة في كوالالمبور قبل أن تصعد مع الثري الأميركي وزوجته لونا إلى شقتهما للمشاركة في حفل، وذلك في الساعات الأولى من يوم 7 ديسمبر الماضي.

وتم إبلاغ الشرطة حوالي الساعة 2:45 بعد ظهر ذلك اليوم، باكتشاف جثتها العارية في شرفة الدور السادس.

وأرسلت العارضة آخر رسائلها على الهاتف قبل الثامنة صباحا، وكانت خالية من أي تهديد أو إنذار بالخطر.

كما سجلت كاميرات المراقبة مشاهد أخيرة للعارضة وهي تتحرك مع الثري الأميركي صوب مصعد البرج، وهما يتبادلان الضحكات.

تقرير المحقق الخاص ربما يدفع السلطات الماليزية للتحقيق في الحادثة باعتبارها #جريمة_قتل.