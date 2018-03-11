شاهد الحذاء يصفع رئيس وزراء باكستان السابق على المنصة

ألقى طالب سابق في معهد في #لاهور حذاء في وجه رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، الأحد.

وفي أعقاب الحادث، الذي لم يتضرر بسببه #نواز_شريف، تم اعتقال المهاجم من قبل إدارة المعهد وسلموه لاحقاً إلى الشرطة.

ووصل نواز إلى المنصة لإلقاء كلمة أمام المشاركين في حدث يقيمه المعهد، حينما ألقى أحد الحاضرين، وهو طالب سابق، الحذاء بوجه رئيس الوزراء السابق.

وقالت #الشرطة_الباكستانية إن المهاجم ويدعى طلحة منور هو طالب سابق بالكلية. وقد تم نقله إلى المستشفى بسبب تعرضه للضرب من قبل موظفي المعهد والطلاب بعد الحادث.