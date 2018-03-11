كاميرا عمرها 95 سنة.. وثمنها 2.4 مليون يورو!

بيعت كاميرا من إنتاج شركة لايكا الألمانية تعود للعام 1923، في مزاد شهدته #فيينا السبت في مقابل سعر قياسي بلغ 2,4 مليون يورو، لتصبح أغلى كاميرا في العالم بحسب السمسار المسؤول عن الصفقة.

وقد طرحت الكاميرا للبيع في #المزاد بسعر أولي بلغ 400 ألف يورو.

والشاري هو هاوي جمع خاص من أصل آسيوي طلب عدم كشف اسمه، على ما أشارت دار فستليخت النمسوية وهي من الأهم في العالم وتنظم بانتظام مزادات على طرازات قديمة ومميزة من آلات التصوير.

هذه الكاميرا واحدة من 25 آلة تصوير مصنعة في 1923 أي قبل عامين من طرح الماركة الألمانية الشهيرة في الأسواق، وهي من بين ثلاثة نماذج من هذه السلسلة حُفظت "بحالتها الأصلية".

وقد كان الرقم القياسي السابق لآلة تصوير في المزادات حققته كاميرا من إنتاج شركة #لايكا أيضا في 1923 بيعت في مقابل 2,16 مليون يورو العام 2012 بحسب دار فستليخت.

واشترى النمساوي أندرياس كوفمان في 2005 الشركة الألمانية في مرحلة كانت تسجل أداء ضعيفاً، ونجح في إعادة الإطلاق التجاري لهذه الماركة المحببة لدى رواد التصوير الصحافي في العالم مثل روبرت كابا وهنري كارتييه-بريسون.