بعد 40 سنة حب.. كوميدي تسعيني يتزوج قبل يومين من وفاته

قبل يومين فقط من وفاته تزوج #أسطورة_الكوميديا_البريطاني السير كين دود، من رفيقته #آن_جونز التي عاش معها قصة حب استمرت لمدة أربعين سنة.

وقد توفي دود في الـ 90 من عمره يوم الأحد 11 مارس، في حين كان عقد قرانه يوم الجمعة 9 مارس بعد أن غادر المستشفى في #ليفربول، حيث كان يتلقى علاجًا استمر لستة أسابيع من عدوى شديدة في الصدر.

وقال مسؤول الدعاية الخاص به، روبرت هولمز: "سأل رفيقته آن إذا كانت ترغب في الزواج، ومن ثم أحضرا المسجل في المنزل وأكملا الزواج يوم الجمعة".

وقد مات بعدها بيومين فقط، ليترك آن في غاية الاستياء، بعد قصة حب استمرت أربعة عقود توجت في الأيام الأخيرة.

وقد توفي دود في المنزل الذي ولد فيه قبل 90 سنة، والذي لم يغادره أبدًا طوال حياته، ما يعد أمرًا مذهلًا بحسب هولمز.

وعندما غادر المستشفى قبل يومين، لم يكن يتوقع أن القدر قاب قوسين، حيث قال مازحًا: "سأقوم بتدريب ساقي على العمل من جديد لكي أستطيع المشي.. وكذا سوف أعود لممارسة العمل الذي أحبه".

وقال إنه كتب بعض الطرائف والنكات الجديدة أُثناء إقامته بالمستشفى.

وفي العام الماضي كان قد حصل على لقب فارس لأعماله الخيرية ومسيرته الرائعة في مجال الترفيه، التي استمرت لمدة ستة عقود.

كتاب هزلي ودمية

وقد ولد في ليفربول في 8 نوفمبر 1927، وكان عمره حوالي 14 عامًا عندما بدأ في اكتشاف حبه للترفيه، بعد قراءة كتاب هزلي أثّر فيه.

ومن ثم اشترى له والده دمية أراجوز، وأطلق عليها كين اسم تشارلي براون، وصار يعمل على تسلية الأطفال بها في دار محلية للأيتام، وبحلول سنة الـ 26 من عمره، كان قد انخرط في الأعمال التجارية.

وقد كان أسلوبه الكوميدي سريعًا واعتمد على الأغاني والرقص الاستعراضي.