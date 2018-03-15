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فيديو "العربية.نت": ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟

المصدر: العربية.نت
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ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ "العربية.نت" تجيب عن هذا السؤال من خلال الفيديو المرفق.

كلمات دالّة

#يهود البحرين

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