فيديو "العربية.نت": ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:37 - GMT 07:37 تارخ النشر: الخميس 27 جمادي الثاني 1439 هـ - 15 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو "العربية.نت": ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ PDF اطبع حجم الخط ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ "العربية.نت" تجيب عن هذا السؤال من خلال الفيديو المرفق. كلمات دالّة #يهود البحرين