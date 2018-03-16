هذه أغلى قطعة شوكولاتة في العالم.. بـ9000 دولار

عرضت #أغلى_قطعة_شوكولاتة في العالم في معرض للشوكولاتة في مدينة أوبيدوس في البرتغال، الجمعة.

والقطعة التي يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولاراً) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هي واحدة من ألف #قطعة_شوكولاتة معروضة في هذه المنسابة. والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت قطعة #الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي. كما وضعت القطعة تحت حراسة رجلي أمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز، إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة حصلت على شهادة من موسوعة #غينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.