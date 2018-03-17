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حمى التحرش الجنسي تعتري رئيس أكاديمية الأوسكار

المصدر: لوس أنجلوس – رويترز
جون بايلي رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار
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ذكرت مطبوعات متخصصة في هوليوود، الجمعة، أن رئيس أكاديمية فنون وعلوم السينما، التي تمنح جائزة #الأوسكار، يواجه اتهامات بإساءة السلوك الجنسي.

وذكرت مجلتا (ذا هوليوود ريبورتر) و(فارايتي) نبأ تلقي الأكاديمية لثلاثة مزاعم بـ #التحرش_الجنسي بحق #جون_بايلي يوم الأربعاء وأنها بدأت في التحقيق فيها دون ذكر مصادر للنبأ أو تفاصيل أخرى.

وقالت الأكاديمية في بيان مقتضب "الأكاديمية تتعامل مع أي شكاوى بشكل سري لحماية كل الأطراف. لجنة العضوية تفحص كل الشكاوى المقدمة بحق أي عضو في الأكاديمية وفقا للمعايير المهنية لدينا".

وأضاف البيان "ترفع اللجنة تقاريرها لمجلس محافظي الأكاديمية بعد الانتهاء من فحص الشكاوى. لن ندلي بمزيد من التصريحات فيما يتعلق بتلك الأمور لحين انتهاء المراجعة الكاملة".

ولم يرد ممثل لبايلي على طلب للتعليق.

وبايلي (75 عاما) مخرج ومصور سينمائي وانتخب رئيسا للأكاديمية في أغسطس آب 2017.

كلمات دالّة

#الأوسكار, #التحرش الجنسي, #جون بايلي

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