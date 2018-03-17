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شاهد.. غوريلا مهوس بالنظافة يأبى أن تتسخ يداه

المصدر: فيلادلفيا – اسوشيتد برس
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اتخذ ذكر غوريلا في حديقة حيوان بولاية فيلادلفيا الأميركية موقفاً ضد اتساخ يديه، بتفضيل المشي كالإنسان مستقيماً على قدميه.

وعلى ما يبدو، يتميز ذكر #الغوريلا_لويس البالغ من العمر 18 عاما بـ #الهوس_بالنظافة.

فعندما يكون في يدي لويس طماطم أو غيرها من الوجبات الخفيفة، يمشي مستقيما مثل الإنسان للحفاظ على #نظافة الطعام واليدين، وذلك بدلاً من الوضع الطبيعي الذي يتخذه الحيوان في مثل هذا الموقف، إذ يميل إلى الأمام ويجثو على مفصليه.

وفي هذا السياق، قال مايكل ستيرن، القيّم على الثدييات في حديقة الحيوان، إن العمال اضطروا إلى تركيب خرطوم مياه على بركة طينية في المكان المخصص للغوريلا.

ويعبر #الغوريلا الذي يبلغ وزنه حوالي 500 رطل وطوله 6 أقدام، البركة وكأنه على حبل مشدود لتجنب الاتساخ.

وذكر ستيرن أنه من غير المعتاد أن يسير حيوان الغوريلا في وضع مستقيم.

وفي البرية، يمكن لغوريلا المنخفضات الغربية مثل لويس القيام بذلك لبضع ثوانٍ، للوصول إلى الغذاء أو للخوض في المستنقعات.

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