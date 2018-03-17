صور وفيديو يحكي قصة المرأة الفلسطينية.. من ثيابها

افتتح في متحف فلسطين في بلدة بيرزيت معرض غزل العروق، والذي يتناول التطريز الفلسطيني ويسلط الضوء على جوانبه المتعددة ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والعمل والرموز والطبقات الاجتماعية والتحولات التي شهدها تاريخ التطريز في فلسطين.



يحتوي المعرض على مئات الأثواب وقطع الحلي والإكسسوارات المطرزة، التي جمعت خلال أربع سنوات من البحث العلمي وعشرات المقابلات مع جمعيات تطريز نسوية وسيدات من مناطق مختلفة من الداخل الفلسطيني والشتات.

ويتجاوز المعرض المفهوم التقليدي لمعارض المطرزات التي تتحدث عن جمال الثوب المطرز وارتباطاته الجغرافية والتاريخية، ليتحدث عن التحولات التي شهدها التطريز الفلسطيني، من ثوب تقليدي خاص بذات المرأة إلى رمز وطني بصري وصوله إلى تداوله كمنتج فني ثقافي واستهلاكي.



تقول زينة جردانة رئيس مجلس إدارة المتحف لـ"العربية.نت" هذا المعرض يبحث في التطريز الفلسطيني بشكل معمق لم يحدث من قبل، نحن نتحدث عن نواح اجتماعية وإنسانية مثل علاقة التطريز بالنوع الاجتماعي والطبقات وسوق العمل.

يبدأ المعرض بثوب الاستعمال اليومي هذا، والذي تروي رقعه وقطع القماش المختلفة فيه قصة المرأة العاملة وكيف احتوى على فتحات للرضاعة، ثم ما لبثت أن أخيطت بعد توريثه لجيل آخر. ثوب لافت آخر تم ترميمه من قبل إحدى السيدات اللاجئات زمن النكبة بقطع من أكياس الطحين، ليروي التحول الذي طرأ على التطريز بعد النكبة، وهناك مجموعة خاصة من أثواب الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، حيث استعملت السيدات الأثواب على أجسادهن لرفع العلم الفلسطيني بعد منعه من قبل الاحتلال.

كما يلقي المعرض نظرة على تاريخ التطريز ومسار الموضة في فلسطين منذ قرن، واندماج الأثواب التقليدية بالموضة الأجنبية.

تقول حنين صالح المنسقة الإعلامية للمتحف لـ"العربية.نت": صحيح إن هناك تقسيماً جغرافياً للأثواب في المعرض، حيث امتازت كل منطقة فلسطينية بشكل خاص من الأثواب من حيث الألوان والقطب وشكل التطريز، لكن هناك أيضاً تداخلا كبيرا ففي بعض الأثواب يمكن أن نرى قماشا من الجنوب وخيوطا من الشمال وقطبا حريرية من الوسط، وهذا يدلل على إبداع المرأة الفلسطينية.

ويحكي المعرض عن تحول التطريز إلى مهنة، وارتباطه بسوق عمل النساء، ويكشف أيضاً عن شهادات لرجال يعملون في التطريز وخصوصاً داخل السجون الإسرائيلية.