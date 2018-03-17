طلب وظيفة كتبه ستيف جوبز.. يباع بـ174 ألف دولار

بيع #طلب_وظيفة من صفحة واحدة ملأه ستيف جوبز قبل أكثر من أربعة عقود، والذي عكس طموحات مؤسس شركة #آبل في مجال التكنولوجيا، مقابل 174 ألف دولار في مزاد بالولايات المتحدة، وهو ما يزيد ثلاثة أضعاف عن تقديرها المسبق.

وقالت دار المزادات على الإنترنت "آر. آر" ومقرها بوسطن إن أحد رواد الإنترنت من إنجلترا هو الذي فاز في المزاد، لكن المشتري يرغب في عدم الكشف عن اسمه.

وكان من المتوقع أن يجلب الطلب المؤرخ عام 1973، الذي تضمن أخطاء هجائية وأخطاء في علامات الترقيم، حوالي 50 ألف دولار. وقالت دار المزادات إن سعر البيع الذي تم التوصل إليه الخميس يبلغ 174 ألف و757 دولارا.

وكتب في خانة الاسم #ستيف_جوبز وفي خانة العنوان "كلية ريد"، وهي كلية في أوريغون درس فيها جوبز لفترة قصيرة. وبجانب "الهاتف" كتب "لا شيء". وكتب جوبز في خانة "القدرات الخاصة" مهندس فني أو مصمم برمجيات. ولم يحدد جوبز في الطلب الوظيفة التي كان يتقدم للعمل بها.

وأسس جوبز وصديقه ستيف وزنياك شركة "آبل" بعد ذلك بثلاث سنوات تقريبا. وتوفي جوبز بسبب مرض السرطان في 2011 عن 56 عاما.

وبيعت مقتنيات أخرى لجوبز في المزاد، وهي كتاب إرشادات فنية لاستخدام نظام تشغيل "ماك أو. إس. إكس" وقّعه جوبز في 2001 وبيع مقابل 41 ألفا و806 دولارات، وقصاصة من جريدة تعود لعام 2008 بيعت بمبلغ 26 ألفا و950 دولاراً.