بريطانيا.. 13 مصاباً في دهس استهدف ملهى ليلياً

قالت #الشرطة_البريطانية إن رجلاً، صدم بسيارته محتفلين في ملهى ليلي، عقب طرده، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا على الأقل.

وذكرت شرطة #كينت أن الرجل، البالغ من العمر 21 عاما، اعتقل للاشتباه بمحاولته القتل على خلفية حادث التصادم الذي وقع السبت في منطقة #غرافسيند، على بعد نحو 48 كيلومترا جنوب شرق لندن.

وأضافت الشرطة أنها لا تتعامل مع الحادث كهجوم إرهابي.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة كبيرة على حلبة رقص داخل سرادق في ملهى " #بليك" الليلي.

وعلى موقع "فيسبوك"، أشادت إدارة الملهى "بالأعمال البطولية لفريقنا والضيوف لإلقاء القبض على الشخص قبل أن يتسبب في مزيد من الأضرار".

وأفادت الشرطة أن 13 شخصا على الأقل عانوا إصابات، بما في ذلك كسور في العظام، وأكدت أن جميع هذه الإصابات لا تهدد الحياة.