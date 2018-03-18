ذروة الرحمة والتعاطف.. شاهد إماراتيا يودع عاملة منزلية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجسد أروع لحظات التعاطف والإنسانية، ويودع فيه رجل #إماراتي عاملة منزلية من #سريلانكا في طريقها إلى وطنها، دون أن تدري أن زوجها فارق الحياة.

وظهر المواطن الإماراتي في المقطع وهو يبدي رحمة بالغة تجاه العاملة قبل السفر، ويتفجر أسى من المأساة التي تنتظرها عند العودة برحيل زوجها.

وقال المواطن لشبكة #رؤية_الإمارات الإعلامية تفاصيل الواقعة، إنه تلقى خبر وفاة زوج العاملة " #سالي"، وآثر رفقا بها إبلاغها أنه يعاني من وعكة.

A post shared by رؤية الإمارات Emirates Vision (@evisionmn) on Mar 15, 2018 at 11:48am PDT

وظهرت العاملة في المقطع، وهي تلح بالسؤال عن حال زوجها، فيما يقبل المواطن رأسها ويديها، ويخبرها أن إرادة الله هي التي ستكون.

وأفاد المواطن أن "سالي"، التي لم ترزق بأبناء، عاملته وإخوته كأبناء لها على مدار 36 عاماً، فكانت تعطيهم النقود في صغرهم سراً لترسم ابتسامتهم، وكان لها الفضل في تحفيظه آية "الكرسي" منذ نعومة أظفاره، كما كانت أختاً لوالدته، وقدوةً للجميع في الأخلاق والعطاء.