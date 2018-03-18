شاهد أغرب مطرب.. يتوقف عن الغناء ويوبخ جمهوره!

اشتاط أيقونة الفن السوداني المطرب، محمد الأمين، المعروف بـ"الباشكاتب" غضباً من جمهوره الحاضر لحفلته، بسبب ترديدهم معه لأغنيته "زاد الشجون" فأوقفها على الفور مطالباً منهم الالتزام بالاستماع فقط، في حين أن الأمر مصدر سعادة لغيره من المطربين عندما يحفظ الجمهور أغانيهم.

وقال لهم المطرب الشهير "مهو يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا"، ثم أشار للفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف، وعاد إلى الجمهور يصب عليهم لومه قائلاً: "لا بجد يعني يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا، يعني أنا ما حأقدر أؤدي كويس، لو عايز أتصرف في الأداء ما حأقدر"، وبعد هتافات اعتذار من الجمهور رد عليهم "طيب خلاص معليش حانخلي الأغنية دي ونغني حاجة تانية" وسط هتاف العشاق، رافضاً محاولات أعضاء الفرقة بإعادة الأغنية صارخاً بصوت عالٍ: "ما عايز!".

الفنان الأمين برر لجمهوره في نفس الحفلة أن الغناء معه يحول بينه وبين الارتجال والإضافة في الأغنية، فما كان منهم إلا أن صفقوا له.

ولقي تصرفه في مواقع التواصل امتعاضاً من بعض محبيه الذين رأوا أن الغناء مع الفنان بات أمراً طبيعياً في الحفلات في كل أنحاء العالم ويعبر عن نشوة الحضور.

"الباشكاتب" _ رئيس الكتّاب_ بحسب منشور على صفحته بالفيسبوك كان قد أجل حفلته التي كانت مقررة يوم الجمعة الماضي إلى مساء أمس بسبب "نزلة برد".