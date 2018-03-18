فيديو.. رئيس لجنة انتخابية يحرج بوتين

أحرج فيكتور ليندين، رئيس مركز انتخابي، في العاصمة الروسية، اليوم الأحد، الرئيس الروسي المنتهية ولايته، #فلاديمير_بوتين.

ورفض ليندين، رئيس المركز الانتخابي الذي أدلى فيه بوتين بصوته اليوم، قبول القلم الذي استخدمه بوتين في التصويت.

وبدا بوتين بعد التصويت وخروجه من وراء الستار، وهو يمنح القلم إلى رئيس اللجنة، الذي تراجع إلى الخلف، ورد بوتين على الموقف بابتسامة، وسارع إلى وضع القلم في جيب بدلته.

ونُقل عن ليندين قوله للرئيس بوتين: "ما حاجتي لهذا القلم. لدي الكثير من الأقلام".

ويدلي الناخبون الروس، الأحد، بأصواتهم في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء #روسيا، لاختيار رئيس للبلاد، لولاية مدتها 6 سنوات.

وأدلى بوتين بصوته في المركز الموجود بأكاديمية العلوم العسكرية في موسكو، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.