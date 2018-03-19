تقاليد السهر بثياب الصيف في بريطانيا مكتوية بطقس جليدي

دليل جديد ظهر حديثاً، يثبت أن #البريطانيين محافظون مهما تغيرت عليهم المناخات والظروف، وهو الطقس المتقمص شخصية روسية منذ أيام، وتغيّر إلى ما أصبح معه جحيماً جليدي الطراز لا يطاق. مع ذلك حافظت #البريطانيات على الخروج شتاء من المنازل كما في أيام الصيف دائما، بلا معاطف وأحيانا شبه عاريات، للسهر في الملاهي ومرابع الليل.

وفي صورة نشرتها صحيفة "التايمز" البريطانية بعدد اليوم الاثنين، كأكبر دليل على الثبات البريطاني في المحافظة على المعهود، نرى 3 فتيات من مدينة "برمنغهام" البعيدة في إنجلترا 189 كيلومترا عن #لندن، يخرجن لقضاء سهرة السبت الماضي، بلا أي حماية من البرد القارس، في إشارة إلى ما استنتجته "العربية.نت" أيضا، وهو أن الظروف قد تتغير إلى قاسية كما المناخات في بريطانيا، إلا أن شعبها المقيّد بسلاسل التقاليد يعاند دائما ولا يتغير، كبائع للآيس كريم نراه في صورة أدناه، وقد خرج منذ يومين للبيع في الأرياف كعادته بالشتاء، مع أن صقيع هذه الأيام "المارسية" نادر وقاس عليه وعلى المشترين.

وهناك دليل آخر ومهم، يتعلق بالشعار التاريخي للبرلمان البريطاني، والمعروف باسم Portcullis المستمد من كلمة فرنسية تعني الباب المسنن أسفله برؤوس الرماح، والمنزلق من أعلى إلى أسفل وبالعكس في القلاع والحصون، فقد قرر القيّمون على اللجنة الفنية بالبرلمان العريق تغييره، واعتماد شعار جديد، وكلفوا فنانا لم تذكر "التايمز" اسمه، لاستبداله في عملية لم تحدث منذ اعتماده في 1967 شعارا لمجلس العموم.

وعن عمله تقاضى 50 ألف استرليني

إلا أن المتأمل، ولو لثوان معدودات بالجديد، لا يراه مختلفا عن القديم بأي مهم تقريباً، إذا ما قارن بين الشعارين اللذين تنشر "العربية.نت" رسميهما أدناه، وفيهما نجد أن الفنان احتاج إلى 10 دقائق على الأكثر، ليلغي في القديم 20 دائرة بيضاء و4 سوداء في التاج، مع تغيير شكل السلاسل في الجانبين من دائرية إلى مستطيلة، وعن عمله تقاضى 50 ألف استرليني، تعادل 70 ألفا من الدولارات، وحصل على موافقة من النواب على شعار جديد، حافظ به على القديم، مع إلغاء عبارة Houses of Parliament واستبدالها بكلمتي Uk Parliament للتذكير بأن البرلمان هو مجلس نواب المملكة المتحدة.

وفي الصورة نجد أن الشعار الجديد أصبح أبيض اللون بخلفية زرقاء داكنة، فيما كان القديم أسود اللون على قاعدة بيضاء. ونجد السلاسل على جانبي الجديد دائرية، فيما هي مستطيلة عموديا في القديم. أما المعنى الأساسي من اتخاذ الباب الانزلاقي كشعار، فحافظوا عليه كما كان منذ نصف قرن تقريبا، وهو أن البرلمان للعموم، محميّ ومصون كما القلاع والحصون، لا سلطة من الخارج عليه، ولا أحد يفتح بابه من أسفل إلى أعلى أو يغلقه من أعلى إلى أسفل إلا من الداخل فقط.