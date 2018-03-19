شاهد.. اعتذار المطرب السوداني الذي وبخ جمهوره

بعد الضجيج الذي أثاره أيقونة الغناء السوداني الموسيقار محمد الأمين، عندما أوقف الغناء أثناء حفله ليوبخ جمهوره على ترديد الأغاني معه، أظهر فيديو نشر في المواقع الإلكترونية واليوتيوب، اعتذارًا مستفيضًا قدمه الفنان لجمهوره على المسرح.

وأوضح محمد الأمين الذي عرف بلقب "الباشكاتب"، أنه لا يرفض من ناحية المبدأ الغناء المشترك بين المطرب وجمهوره، وحيث يفعل ذلك كثيرًا.

ولكنه أوضح أن هناك "غناءً كبيرًا" يأتي إليه بإحساس عال، ويضيف إليه أثناء الأداء حتى أنه لا يكون مدركًا ماذا أضاف بالضبط إلا بعد أن يعود لسماع التسجيل في اليوم التالي.

وأضاف أنه يغني في الأساس بإحساسه، لهذا فإن غناء الناس معه يحرمه من الإضافة والتجديد في الأغنية.

وأشار إلى أن الغناء الذي يصلح للأداء الجماعي، هو من النوعية التي لا يكون فيها احتمال التصرف واردًا من قبل الفنان.

وشرح أنه في ذلك النوع من "الغناء الكبير" الذي يقوم فيه بالتصرف والارتجال والإضافة، وحيث لا يكون نسق الموسيقى كالأغاني العادية، فإنه لا يدرك ما الذي قام بعمله أو إضافته إلا بعد الفراغ منه.

وقال معتذرًا في الحفل نفسه، إن على الجمهور أن يقدر ذلك من خلال ما صاغه من تبرير فني، قائلًا لجمهوره: "دعوا في بالكم أنكم أتيتم هنا للسماع وليس للغناء".

وابتسم ابتسامة قال بعدها: "على أي حال.."، دون أن يضيف أي كلمة مع توالي تصفيق الجمهور في المسرح. واستمر بعدها في الغناء.