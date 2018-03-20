مدينة أوروبية أفضل المدن للمعيشة.. والأسوأ عربية!

احتفظت العاصمة النمساوية #فيينا بمكانتها كأفضل المدن معيشة في العالم، في حين ظلت العاصمة العراقية #بغداد الأسوأ في المسح السنوي الذي أجرته مؤسسة ميرسر العالمية للاستشارات.

ويساعد المسح، الذي أجرته الشركة على 231 مدينة، الشركات والمؤسسات على تحديد بدلات التعويض وبدلات صعوبة العيش للعاملين الدوليين. واشتملت المعايير على الاستقرار السياسي والرعاية الصحية والتعليم والجريمة والاستجمام والنقل.

وتوجد ثماني دول أوروبية في قائمة المدن العشر الأفضل، حيث توجد ثلاثة مدن ألمانية وثلاثة مدن سويسرية، في حين توجد مدينة نيوزيلندية وأخرى كندية ومدينة أسترالية.

وتصدرت فيينا، التي يسكنها 1.8 مليون نسمة، القائمة للعام التاسع على التوالي، مع تمتعها ببيئة ثقافية مفعمة بالحيوية، إلى جانب شبكة شاملة للرعاية الصحية وأسعار مناسبة للسكن.

وجاءت زوريخ في المركز الثاني في حين تشاركت أوكلاند بنيوزيلندا وميونيخ بألمانيا في المركز الثالث.

وحلت فانكوفر في المركز الخامس لتصبح أفضل مدينة في أميركا الشمالية. وجاءت سنغافورة في المرتبة 25 ومونتيفيديو في المركز 77. كما دخلت دوربان القائمة لتحتل المرتبة 89.

وتراجعت لندن مركزا واحدا إلى المركز 41 في المقارنة السنوية.

وتذيلت بغداد القائمة للعام العاشر على التوالي.