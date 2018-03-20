لهذا السبب تم اختيار 20 مارس " اليوم العالمي للسعادة"

يحتفل العالم في الـ20 من مارس من كل عام، باليوم العالمي للسعادة، وهي احتفالية سنوية تقام في 193 دولة أعضاء في الأمم المتحدة حيث العالم بأول يوم عالمي للسعادة في 20 مارس عام 2011.

ووفق صحيفة "ذا صن " البريطانية طرح #جايمي_إيلين وهو مستشار خاص في هيئة الأمم المتحدة فكرة إنشاء يوم جديد للاحتفال بالسعادة، للمرة الأولى، أمام كبار مسؤولي #الأمم_المتحدة، والتي نالت دعما من جانب الأمين العام السابق للأمم المتحدة بن كي مون.



ويرجع اختيار جايمي 20 مارس تحديدا كموعد #الاحتفال_باليوم_ العالمي_للسعادة، لأنه يتزامن مع ما يعرف بـ "الاعتدال الشمسي"، وهو الوقت الذي تعبر فيه الشمس خط الاستواء، وتحدث هذه الظاهرة مرتين كل عام، في حوالي 20 مارس و23 سبتمبر.