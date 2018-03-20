نفوق آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي عن 45 عاماً

قالت محمية (أو.آي بيجيتا) الكينية إن آخر ذكر في العالم من حيوان وحيد القرن الأبيض الشمالي نفق لتتبقى أنثيان فقط من سلالته على قيد الحياة في العالم.



وذكرت المحمية، التي كانت تتولى رعاية وحيد القرن، في بيان: "بحزن بالغ تعلن محمية (أو.آي بيجيتا) وحديقة حيوان دفور كرالوفي نفوق (سودان) آخر ذكر في العالم من وحيد القرن الأبيض الشمالي في المحمية بكينيا في 19 مارس 2018 عن 45 عاماً".



وأشارت إلى أنها قررت مع مسؤولي الحياة البرية والجهات التي كانت تتولى رعاية "سودان" في السابق، قتله الاثنين رأفة به بسبب التدهور السريع في حالته الصحية.



وكان سودان يعالي من مضاعفات كبر السن التي أثرت على عضلاته وعظامه وتسببت في إصابته بجروح جلدية كثيرة.



وقضى سودان أسبوعين في أواخر شباط/فبراير وأوائل آذار/مارس راقداً في حظيرته لصعوبة حركته بسبب جرح عميق في ساقه الخلفية اليمنى.



وبعد أن فشلت كل المحاولات لتزويجه العام الماضي بإحدى الانثيين، ناجين (27 عاماً) وفاتو (17 عاما)ً، نشر المسؤولون عن المحمية حالته على تطبيق تيندر للمواعدة على أمل جمع تبرعات تكفي لسداد علاج الخصوبة المطلوب والتي تبلغ تكاليفه 9 ملايين دولار.