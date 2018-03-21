المنتخب السعودي يفتتح مونديال روسيا بكرة جاءت من الفضاء

مباراة افتتاح #مونديال 2018 بـ #روسيا يوم 14 يونيو المقبل على ملعب Luzhniki في موسكو، والتي أسفرت القرعة سابقاً بأن تجري بين المنتخبين السعودي والروسي، لن تكون مميزة فقط بأنها أول مباراة افتتاح لمونديال يخوضها منتخب عربي، بل أيضاً بما لم يعرف مثله أي مونديال سابقاً، وهي الكرة التي سيتقاذفها لاعبو المنتخبين بأقدامهم ورؤوسهم في مواجهة كروية تستمر أكثر من 90 دقيقة، ويتوقعون أن يتابعها 3 مليارات بالعالم.

الكرة التي سيخوض بها المنتخبان المباراة، سيحملها الرائد الروسي Oleg Artemyev مساء اليوم الأربعاء إلى "مركز بايكونور الفضائي" بوسط كازاخستان، ومن هناك يحمله صاروخ Soyuz روسي إلى "محطة الفضاء الدولية" السالكة على ارتفاع 400 كيلومتر فوق الأرض، على حد ما قرأت "العربية.نت" في موقع 7Sur7 الإخباري البلجيكي، المضيف أن الكرة ستبقى في المحطة أكثر من شهر، ثم يعيدها في مايو المقبل الرائد الروسي Anton Shkaplerov لتنتظر على الأرض نقلها فيما بعد إلى حيث مباراة الافتتاح على الملعب الذي ستجري فيه أيضاً مباراة الاختتام النهائية على كأس العالم في 15 يوليو المقبل.

والمعروف، طبقاً لما في أرشيف FIFA عن مباريات الافتتاح، أن أي منتخب مستضيف لكأس العالم، لم يخسرها مع أي فريق لعب فيها ضده، لذلك فإذا فاز المنتخب السعودي المعروف بلقب "الأخضر" على خصمه الروسي في تلك المباراة، فإنه سيدخل التاريخ الكروي كأول منتخب ينجح بكسر عقدة المنتخب المضيف في الافتتاح.

"واحدة من أكثر كرات القدم شهرة بكل العصور"

أما كرة مونديال 2018 بروسيا، والتي سموها Telstar لكونها خطفت الأضواء، حتى قبل إطلاقها منذ 5 أشهر، حيث "أصبحت نجمة التلفزيونات" فكشفت عنها Adidas التي صممتها وصنعتها "مستوحية شكلها من التكنولوجيا العالية والعناصر المستدامة مثل مواد التغليف المعاد تدويرها. كما تحتوي على شفرة تقنية التواصل قريب المدى، والتي تمكن من التفاعل مع الكرة باستخدام الهاتف الذكي" وفقاً للوارد عنها بموقع FIFA العربي اللغة نفسه.

في ذلك اليوم ذكر رولاند روملر، المدير في "أديداس" لقسم أجهزة كرة القدم، أن Telstar هي "واحدة من أكثر كرات القدم شهرة بكل العصور، لأنها غيّرت تصميم الكرات إلى الأبد، لذلك فتطويرها مع البقاء أوفياء للنموذج الأصلي شكل تحدياً كبيراً لنا بالفعل،" مضيفاً أن "من خلال بنية الصفائح الجديدة وإدخال شفرة تقنية التواصل قريب المدى، فإن الابتكار والتصميم في كرة القدم وصلا إلى مستوى جديد، مما يوفر للمستهلكين واللاعبين تجربة جديدة تماماً" كما قال.