بالصور.. شاهد كيت ميدلتون قاب قوس من الولادة

برغم أن دوقة كامبريدج #كيت_ميدلتون زوجة الأمير ويليام على وشك أن تضع طفلها الثالث، وحيث أنها قاب قوس من الولادة، إلا أنها نشطة جدا في ممارسة برنامجها المزدحم بالواجبات والأعمال الملكية.

ويوم الأربعاء حضرت كيت البالغة من العمر 36 عامًا ندوة في الجمعية الملكية للطب في #لندن، بمشاركة أبرز الأكاديميين والجمعيات الخيرية التي تناصر التدخل المبكر في حياة الأطفال.

لكن الملفت للانتباه كان زي الدوقة الأخضر بالكامل، الذي أعاد للأذهان صورة الملكة إليزابيث الثانية في شبابها، وذلك حين ظهرت بثياب مماثلة، عام 1973 عندما ذهبت لمشاهدة لعبة البولو في وندسور.

ويُعتقد أن مناسبة الجمعية الملكية ربما هي قبل الأخيرة لها، قبل أن تبدأ إجازة الأمومة.

وأكد الأمير ويليام أنها ستلد "في أي لحظة الآن"، وهو ما كشفته مجلة "هلو"، ويتوقع أن يتم ذلك الشهر المقبل.

وعلى الرغم من الولادة الوشيكة، إلا أن كيت مصممة على ما يبدو للعمل إلى اللحظات الأخيرة أو أقرب وقت ممكن للولادة.

وقد وظفت #الدوقة الندوة الطبية لدعوة الآباء إلى تجنب التأخر بشأن الصحة الذهنية لأبنائهم، وحثت على أهمية التدخل المبكر في هذا الإطار.

وقالت: "نحن بحاجة إلى دعم الصحة العقلية في المدارس الابتدائية قبل الاهتمام بالنواحي البيولوجية والإلحاح الأكاديمي في مرحلة المراهقة".

وقد تعرضت أيضا للتوعية المطلوبة للأمهات في مرحلة ما قبل الولادة، لتكون الأم على استعداد للتعامل مع طفلها المقبل منذ ولادته ولحين نشأته.