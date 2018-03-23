بالفيديو.. ملكة جمال الأغنام في ليبيا!

الرأس الجذّاب وحجم العينين واتساعهما، وطول الرقبة وطراوة الأذن، إلى جانب طريقة المشي ورشاقة الجسم والعمر، هذه معايير الجمال في ليبيا ولكنها ليست خاصة بالنساء في مسابقة لاختيار ملكة جمال، وإنما بالأغنام من أجل اختيار أجمل شاة لسنة 2018.

ففي بادرة فريدة من نوعها، تجمّع هذا الأسبوع حوالي 120 من مالكي الأغنام في مدينة مصراتة شمال غرب ليبيا، وقاموا باستعراض حيواناتهم على حلبة معشبّة أمام لجنة تحكيم، وذلك في إطار معرض "المربي الليبي الثاني للأغنام المهجنة، أملا في الفوز بجائزة لقب ملكة جمال الغنم.

وتنافس في هذه المسابقة حوالي 300 رأس غنم، لكن الاختيار وقع في النهاية على 3 أغنام فقط، فازت واحدة بالمركز الأول لتتوّج بذلك ملكة جمال الأغنام، بعد أن استطاعت لفت الانتباه لجمالها وشكلها ونظافتها، ومنحت بذلك لمالكها كأسا وقلادة، بينما احتلت وصيفتين لها المركز الثاني والثالث، ليحصل أصحابهما على قلادة فقط.

وفي تصريح لوكالة رويترز، قال يحيى النعاس وهو من مؤسسي المعرض ومنظمي المسابقة، إن "هذا المعرض يشهد مشاركة كبيرة من قبل كل المدن الليبية دون استثناء تقريبا، ويضمّ أفضل السلالات الموجودة بكل أنحاء ليبيا والعالم، التي تجمع بين الشكل والجمال وضخامة الحجم، لأنها هجين من سلالات ليبية عريقة وأخرى خارجية منها الخرطومي والزغاوي".