في 3 دقائق.. شرطة الشارقة تنقذ امرأة كادت تلد بالطريق

لا تزال دولة #الإمارات تبهر العالم باللفتات الإنسانية، فقد تمكنت #شرطة_الشارقة، أمس الخميس، من إغاثة شخص اتصل بها يطلب مساعدته للوصول إلى أحد المستشفيات، بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض، وهو يواجه ازدحاماً في حركة السير، عند وقت الذروة في الصباح الباكر.
دورية شرطة قامت بتوصيلها خلال ثلاث دقائق شرطة الشارقة تتمكن من إنقاذ سيدة على وشك الولادة أثناء توجهها برفقة زوجها إلى المستشفى تمكنت شرطة الشارقة من تقديم المساعده لشخص اتصل بها مستغيثا يطلب مساعدته للوصول الى احد المستشفيات بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض وهي على وشك الولادة ، ليواجه ازدحاما في حركة السير وهو في طريقه للمستشفى عند وقت الذروة في الصباح الباكر ، حيث اتصل بغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة موضحا الموقف وعلى الفور تمت الاستجابة للمستغيث وقامت ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة بتوجيه دورية لإفساح الطريق أمام المذكور وتمكينه من الوصول سريعا الى وجهته، وخلال (3) دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ ان السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج لمساعدة اكثر من ذلك، فقام بالتواصل مع غرفة العمليات للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى وذلك بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة دبي ، وتم الاستجابة على الفور لطلبه وتمكن من توصيل السيدة خلال ثلاثة دقائق فقط إلى المستشفى حيث وضعت مولودها بسلام وتم متابعة الموقف والإطمئنان إلى حالتها من خلال التواصل المباشر بين إدارة المستشفى وغرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة ..
وعلى الفور استجابت الشرطة له، ووجهت إدارة المرور والدوريات، دورية لإفساح الطريق أمامه، وتمكينه من الوصول سريعاً إلى وجهته، وخلال ثلاث دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ أن السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج إلى مساعدة أكثر من ذلك، فتواصل مع غرفة العمليات، للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى، بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة #دبي.
واستجابت شرطة دبي إلى طلبه وتمكن من إيصال السيدة خلال ثلاث دقائق فقط إلى المستشفى، حيث وضعت مولودها بسلام. وتابعت غرفة العمليات الموقف مع المستشفى واطمأنت على حالتها.
وأشاد والد الطفل بما قامت به شرطة الشارقة، معرباً عن شكره لها ولدولة الإمارات، على ما تقدمه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام يعكس حرصها على إسعادهم.
وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وفق ما نقلت صحيفة الخليج، أن ما قام به رجالها، يعد من صميم واجبهم ودورهم في الاهتمام بكل فرد من أفراد المجتمع، واستعدادهم الدائم لتقديم المساعدة لكل من يطلبها، والاستجابة لكل نداء يستدعي تدخلهم ووقوفهم إلى جانب من يحتاجون للعون والعناية والاهتمام.