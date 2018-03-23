في 3 دقائق.. شرطة الشارقة تنقذ امرأة كادت تلد بالطريق

لا تزال دولة #الإمارات تبهر العالم باللفتات الإنسانية، فقد تمكنت #شرطة_الشارقة، أمس الخميس، من إغاثة شخص اتصل بها يطلب مساعدته للوصول إلى أحد المستشفيات، بينما كانت زوجته التي ترافقه بالسيارة تعاني آلام المخاض، وهو يواجه ازدحاماً في حركة السير، عند وقت الذروة في الصباح الباكر.

وعلى الفور استجابت الشرطة له، ووجهت إدارة المرور والدوريات، دورية لإفساح الطريق أمامه، وتمكينه من الوصول سريعاً إلى وجهته، وخلال ثلاث دقائق من ورود البلاغ وصلت سيارة الدورية، إلا أن رجل الشرطة لاحظ أن السيدة في حالة ولادة متعسرة، وقدر أن الموقف يحتاج إلى مساعدة أكثر من ذلك، فتواصل مع غرفة العمليات، للسماح له بنقل الحالة مباشرة بدورية الشرطة إلى المستشفى، بالتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة #دبي.

واستجابت شرطة دبي إلى طلبه وتمكن من إيصال السيدة خلال ثلاث دقائق فقط إلى المستشفى، حيث وضعت مولودها بسلام. وتابعت غرفة العمليات الموقف مع المستشفى واطمأنت على حالتها.

وأشاد والد الطفل بما قامت به شرطة الشارقة، معرباً عن شكره لها ولدولة الإمارات، على ما تقدمه للمواطن والمقيم من رعاية واهتمام يعكس حرصها على إسعادهم.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وفق ما نقلت صحيفة الخليج، أن ما قام به رجالها، يعد من صميم واجبهم ودورهم في الاهتمام بكل فرد من أفراد المجتمع، واستعدادهم الدائم لتقديم المساعدة لكل من يطلبها، والاستجابة لكل نداء يستدعي تدخلهم ووقوفهم إلى جانب من يحتاجون للعون والعناية والاهتمام.