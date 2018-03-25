بالفيديو.. قرد بوجه بشري حزين يشد انتباه الملايين

تسبب قرد صيني في عاصفة عبر وسائل #التواصل_الاجتماعي، بوجهه الذي يبدو مشابهًا لوجه بشري، وإلى حد مذهل.

كما أن تعبيرات القرد المذهلة عبر هذا الوجه غير المألوف، كانت الأكثر إثارة للجمهور.

وتم تصوير القرد بحديقة حيوان تيانجين في #الصين، من قبل رواد الحديقة الذين أثار هذا الحيوان المدهش انتباههم.

لكن مقطعًا لطيفًا سجله أحد السياح سرعان ما انتشر على وسائل الإعلام الاجتماعية الصينية، وجرت مشاهدته أكثر من 1.5 مليون مرة، منذ نشره في بداية الأسبوع.

ولم يستطع المشاهدون امتصاص الصدمة التي أصابتهم، لمدى تشابه عيني القرد وفمه مع الكائن البشري، وبشكل غريب.

وكتب أحدهم: "هل أنت متأكد أنه ليس حارس حديقة الحيوان؟".

وراح البعض يفسر تعابير وجه القرد بأنه يحمل نوعًا من الحيرة أو الحزن غير مفهوم الأسباب.