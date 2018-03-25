للمرة الثالثة هذا العام.. بكين تحذر من الضباب الدخاني

أعلنت العاصمة الصينية #بكين ثالث تحذير من #الضباب_الدخاني في عام 2018 والثاني هذا الشهر، بعد يوم من إعلانها الأفضل أداء بين 28 مدينة صينية اتخذت إجراءات لكبح #التلوث.



وقال مكتب حماية البيئة في بكين على مدونته المصغرة الرسمية على موقع "ويبو" إن التحذير البرتقالي، الذي صدر السبت، هو ثاني أعلى تحذير بعد الأحمر في نظام من أربعة مستويات وسيبدأ من الاثنين إلى الأربعاء.



وأشار المكتب إلى أن مناطق بكين وتيانجين وخبي من المتوقع أن تشهد مستويات تلوث من متوسطة إلى كثيفة خلال الأيام الثلاثة.



ويفرض التحذير باللون البرتقالي على مصانع الأثاث والإسمنت وغيرها من الصناعات الثقيلة خفض الإنتاج بنسبة 30%. كما سيتضرر أكثر من 700 شركة في العاصمة.



وحققت بكين أكبر انخفاض في مستوى التلوث بين 28 مدينة شمال البلاد في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى شباط/فبراير.