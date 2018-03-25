محطة فضاء صينية تهوي نحو الأرض.. والإمارات تتابع

أعلن محمد ناصر الأحبابي، مدير عام #وكالة_الإمارات_للفضاء (حكومية)، الأحد، أن بلاده تتابع سقوطاً متوقعاً لمحطة فضائية صينية، خرجت عن السيطرة، مع جهات دولية ومحلية.

وأضاف الأحبابي، في تدوينة على موقع "تويتر"، أن سقوطا متوقعا لمحطة فضائية صينية خرجت عن السيطرة خلال الأيام القادمة، وأن وكالة الإمارات للفضاء تتابع هذا السقوط المحتمل مع جهات دولية ومحلية.

وذكرت #وكالة_الفضاء_الأوروبية أن محطة الفضاء الصينية " #تيانغونغ -1"خرجت عن السيطرة، وتتجه الآن إلى الأرض.

وقال مكتب الحطام الفضائي التابع للوكالة، إن محطة الفضاء "تيانغونغ -1"ستصل إلى مكان ما في نصف الكرة الشمالي لكوكب الأرض في الفترة ما بين 30 مارس/ آذار و2 أبريل/ نيسان المقبل.

وأوضح مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن إمكانية مرور أو سقوط محطة الفضاء الصينية التي خرجت عن السيطرة على #الإمارات ضئيلة جدا.

وتزن السفينة الصينية، التي تحمل مواد كيمياوية شديدة السمية، 8 أطنان ونصف الطن، ويعتقد الخبراء أن معظم أجزائها سيحترق قبل الوصول إلى الأرض، لكن قد تصل إلى الأرض شظايا كبيرة يصل وزنها إلى 100 كيلوغرام.

وتأسست وكالة الإمارات للفضاء في 2014، وتعمل على تنظيم ودعم ورعاية قطاع الفضاء الوطني الذي يشمل المشاريع والمهمات الفضائية، ومن بينها التمويل والإشراف على مشروع "مسبار الأمل" الذي يعُد أول برنامج تخوضه دولة عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ.