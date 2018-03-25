مستغلا الرصاص..ضابط بجيش الأسد يقتل زوجته و3 من عائلتها

أقدم ضابط في جيش النظام السوري، الجمعة، مستغلاً صوت الرصاص، والبلبلة الحاصلة في الغوطة، على قتل زوجته و3 من أفراد عائلتها في حي ركن الدين في دمشق.

وكشفت وسائل إعلام موالية للنظام، وحسابات على الفيسبوك أيضاً، أن "جريمة القتل وقعت إثر خلافات شخصية بين الضابط المدعو علي شعبان، وزجته إخلاص صوان.

ففي خضم الخلاف، أفرغ الزوج رصاصه القاتل في رأس زوجته، و3 من عائلتها في حارة الصوان بمنطقة ركن الدين.

ووقعت الجريمة على ما يبدو في منزل أهل الزوجة.

وبعد قتله زوجته إخلاص وأفراد عائلتها الثلاثة (وهم أخواها مروان ومحمد صوان وابن عمهما صلاح صوان)، عاد شعبان إلى منزله وبلغ عن نفسه.