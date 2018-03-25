مفتون بريطاني باللاعب محمد صلاح يطلق اسمه على متجره

أحد مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي بكرة القدم، مفتون بشكل خاص بنجمه الأكبر #محمد_صلاح، إلى درجة أنه قام قبل أيام بتغيير اسم متجره من Country Road Discount Store المتخصص ببيع منتجات التبغ والتدخين إلى Mohamad Salah Smoker Paradise أو "جنة محمد صلاح للتدخين"، بحسب ما ذكرت مجلة Anfield Express الصادرة عن "ليفربول" الذي سجل صلاح لصالحه 36 هدفاً وصنع 10 أخرى في موسمه الحالي.

المجلة نشرت في حسابها "التويتري" وهو باسم AnfieldExpress@ في الموقع التواصلي، صورة للمحل القريب في مدينة ليفربول مسافة قصيرة من مقر ناديها الأشهر، وتحدثت إلى صاحب المحل Adam Banjy الذي وصف تغييره للاسم بأنه خطوة للإعجاب. كما قرأت "العربية.نت" ذكره لصحيفة Liverpool Echo المحلية، أن فكرة استبدال الاسم طريفة وتعبر عن إعجابه بالفريق الذي يشجعه معظم سكان المدينة، كما وبـ"اللاعب الخاطف للإعجاب فيها" كما قال.

كما قرر أحد مطاعم ليفربول "تقديم وجبات بشكل مجاني في اليوم الذي يحرز فيه هداف "البريميرليغ" هدفاً أو أكثر" والذي أصبح ينافس على لقب هداف الدوري الإنجليزي، والحذاء الذهبي، لأفضل هداف بالدوريات الأوروبية الكبرى، وأعلاه فيديو تعرضه "العربية.نت" للمحل بعد تغيير اسمه إلى "جنة محمد صلاح للتدخين" مع أن النجم الكروي المصري ضد عادة التدخين، طبقاً لما ذكر في مناسبات كثيرة.

وهذه ليست أول مرة يعبر فيها الإنجليز بشكل خاص عن إعجابهم بصلاح وتشجيعهم له "فقد سبق أن أطلقوا له الكثير من الأغاني المحلية"، وفقاً لوارد عنه في مواقع التواصل. كما حاول بعض الأطفال تقليد مظهر "الفرعون المصري" وهو لقب اللاعب لديهم.