الإمارات.. الإعدام لقاتلة لـ"رضيعة الشارقة"

قضت محكمة جنايات #الشارقة بالإعدام، على الخادمة الإندونيسية، 28 عاماً، والمتهمة بالتعدي بالضرب على الطفلة الإماراتية الرضيعة سلامة (9 أشهر)، في الواقعة التي حدثت شهر يوليو من العام قبل الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمها، الاثنين، بالإجماع، وفق صحيفة "الاتحاد" المحلية بعد أن استمعت لأقوال الأب والأم والخادمة، وثبت لديها تعمدها ضرب الرضيعة بشكل متكرر بوساطة "مضرب للذباب" ما تسبب لها في كسر بالجمجمة والوفاة لاحقاً بعد أن ظلت لأيام في المستشفى تتلقى العلاج لنحو عشرة أيام في قسم العناية المركزة، بسبب وجود نزيف، وبدت على وجهها ورأسها كدمات، وتوفيت نتيجة لتوقف في القلب والرئتين وقام الفريق الطبي بمحاولة الإنعاش وتقديم الإسعافات لها لقرابة 40 دقيقة إلا أنها فارقت الحياة.

ومثلت المدانة أمام #المحكمة، متراجعة عن أقوالها التي أدلت بها في تحقيقات النيابة والتي اعترفت فيها بإسقاط الطفلة على الأرض ثم ضربها عدة مرات بمضرب وبأنها اعترفت للأم ليلة نقل الصغيرة للمستشفى بالاعتداء، مشيرة إلى أن مسؤولياتها كانت تتمثل في إطعام الطفلة والاهتمام بها وهو ما كانت تقوم به ليس أكثر.

وأكد سالم عيسى المازمي، والد الطفلة سلامة، أنه راضٍ عن حكم المحكمة #القصاص من الخادمة قاتله طفلته، بعد سير التحقيقات خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن العدل أخذ مجراه وأنها تستحق الحكم بالإعدام.